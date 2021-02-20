Названа предварительная причина аварии в цеху в Норильске

13:58 (обновлено 20.02.2021 14:13)
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Авария в цеху в Норильске могла произойти из-за грубого нарушения техники и норм безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента "Норникеля" Владимира Потанина.
"Данная авария, предположительно, произошла по причине грубого нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия", – сказал Потанин.
Он подчеркнул, что руководитель Норильской обогатительной фабрики после данного инцидента был отстранен от работы. По его словам, в настоящее время специалисты проводят расследование, выясняются обстоятельства трагедии.
Обрушение в цехе обогатительной фабрики произошло 20 февраля в 00:44 по московскому времени. В городе был оперативно создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим.
В результате происшествия пострадали пять человек, один человек скончался. Позднее в СК сообщили, что под завалами обнаружили тела еще двух рабочих.
Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое. Они находятся в Норильской межрайонной больнице № 1, там развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов.
По факту случившегося Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура организовала проверку.
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