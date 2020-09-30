Сотрудник Московской консерватории Илья Чалых арестован по делу об убийстве пианиста

Фото: пресс-служба Басманного суда

Басманный районный суд столицы арестовал сотрудника Московской государственной академической консерватории имени Чайковского Илью Чалых по обвинению в убийстве пианиста Никиты Куклина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Дело около трех недель назад находилось в Люблинском межрайонном отделе СК на стадии ознакомления с материалами и было готово для передачи в суд. Вчера Илье предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору и отменили подписку о невыезде", – рассказал адвокат Антон Пивоваров.

Чалых обвиняется по статье "Убийство группой лиц по предварительному сговору". Адвокат рассказал, что его подзащитный отрицает причастность к убийству. Он подчеркнул, что все первоначальные показания Чалых соответствуют экспертизам по делу и показаниям полиграфа.

В конце августа 2019 года Куклин был найден мертвым в квартире Чалых. Сообщалось, что между мужчинами произошел конфликт, при этом на теле погибшего не было видимых повреждений. Медики диагностировали у погибшего сильное алкогольное опьянение.

Ранее в Следственном комитете сообщили о намерении расследовать дело о нападении на остановке в Зеленограде. По предварительным данным, в ходе конфликта злоумышленник ранил незнакомых ему людей ножом.