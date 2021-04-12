Жительница ХМАО в разочаровании убила друга, заснувшего на застолье

10:45
Фото: Москва 24/Антон Великжанинъ
Жительницу Ханты-Мансийского автономного округа осудили на девять лет лишения свободы за убийство мужчины, разочаровавшего ее тем, что уснул во время застолья, сообщает РИА Новости.
Преступление было совершенно в апреле 2020 года. 40-летняя жительница города Белоярского пригласила отпраздновать Пасху знакомого, к которому она испытывала симпатию. В ходе застолья, выпив, мужчина уснул, что возмутило женщину.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина, разочарованная поведением гостя, накрыла лицо спящего мужчины подушкой и удерживала в таком положении пока у него не остановилось дыхание.
Чтобы скрыть преступление, она постирала наволочку с подушкой, а сотрудникам скорой помощи сообщила, что мужчина умер сам.
Следователи предъявили ей обвинение в убийстве. Злоумышленница вину не признала. Несмотря на это, Белоярский городской суд признал ее виновной в убийстве, приговорив к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что на территории Южного Бутова мужчина заманил детей в нежилое строение, где под угрозой убийства и причинения насилия надругался над ними.
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