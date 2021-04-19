Мать напала с ножом на 9-летнего сына в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

9-летний ребенок получил ножевое ранение руки в ходе бытового конфликта в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по городу и области.

Известно, что инцидент случился в воскресенье, 18 апреля, по адресу Южное шоссе, дом 55/5. Жильцы сообщили о криках, которые доносились из одной из квартир. На место происшествия оперативно прибыли полицейские.

"В квартире находились 48-летняя женщина, ее 28-летняя дочь и 9-летний мальчик с ножевым ранением руки", – рассказали в пресс-службе.

По имеющейся информации, конфликт вспыхнул между хозяйкой квартиры и ее дочерью. Причиной стала наркозависимость последней. Началась драка, в ходе которой хозяйка квартиры выбежала к соседям за помощью.

"Вернувшись, она увидела в коридоре свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки", – пояснили в МВД.

Мать ребенка была задержана. Как утверждают полицейские, она вела себя агрессивно. Женщину доставили в отдел полиции для прохождения медицинского освидетельствования.

Мальчика с ранением руки передали врачам. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее множественные телесные повреждения обнаружили у 5-летнего мальчика в Москве. По предварительным данным, их ребенку нанесла мать. По факту случившегося Бутырская межрайонная прокуратура столицы начала проверку.