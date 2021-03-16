Омбудсмен рассказала о состоянии ребенка, на которого напала собака в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о состоянии девочки, на которую напала собака в Москве. По ее словам, здоровью и жизни ребенка ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС.

"Я также хочу обратить внимание, что ситуация крайне ужасная и недопустимая, собака была без намордника", – сказала она.

Омбудсмен также призвала всех владельцев собак помнить о безопасности.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка на северо-востоке столицы.

По данным прокуратуры, 15 марта в доме на Новгородской улице на двухлетнюю девочку, которая с матерью находилась на лестничной клетке, напала немецкая овчарка без намордника. Ребенка госпитализировали.