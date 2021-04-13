Мужчину ранили ножом в хостеле на юго-востоке Москвы

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Фото: depositphotos/stevanovicigor
Мужчина получил ножевое ранение в результате конфликта на юго-востоке Москвы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, инцидент случился вечером в воскресенье, 11 апреля, в хостеле на улице Угрешская.
"На месте происшествия стражи порядка обнаружили мужчину 1985 года рождения с колото-резаным ранением шеи", – рассказал источник.
Пострадавший был госпитализирован в столичную больницу. По факту случившегося полицейскими начата проверка.
Ранее мужчина набросился с ножом на двух полицейских в Тверской области. В результате случившегося один из правоохранителей был госпитализирован.
3 апреля в центре Москвы разгорелся конфликт, который закончился стрельбой. Инцидент произошел в Большом Кондратьевском переулке. В результате пострадал один человек.
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