На востоке Москвы госпитализировали женщину с ножевым ранением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В квартире на востоке столицы женщина получила ножевое ранение. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу улица Старый Гай, дом 2, корпус 1.

"Прибывшие на место полицейские обнаружили женщину 1978 года рождения. С ножевым ранением она госпитализирована", – говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, пострадавшая получила проникающее ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее ножевое ранение получил повар в результате конфликта с коллегой в ресторане в районе Люблино. Пострадавшему потребовалась госпитализация.