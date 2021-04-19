Пять человек пострадали при стрельбе в американском штате Луизиана – СМИ

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Не менее пяти человек пострадали при стрельбе в американском штате Луизиана. Об этом сообщает телеканал KSLA.

По данным полиции, стрельба произошла в городе Шривпорт в 21:02 в воскресенье, 18 апреля (5:02 19 апреля по московскому времени). В данный момент на месте находится 21 полицейское подразделение.

Все пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Ранее стрельба произошла в американском городе Чикаго. Неизвестный открыл огонь в ресторане быстрого питания McDonald`s.

В результате случившегося тяжелое ранение получила 7-летняя девочка. Позднее в больнице была диагностирована ее смерть.