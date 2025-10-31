Житель Санкт-Петербурга оштрафован за сине-желтый значок

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Михаила Пушницкого за дискредитацию российской армии. Об этом РИА Новости рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В свою очередь, в оперативных службах региона рассказали, что 78-летний мужчина был задержан 30 октября. Тогда на Левашовском мемориальном кладбище проводилась акция памяти, посвященная жертвам политических репрессий.

Выяснилось, что Пушницкого задержали за значок в виде украинского флага, на котором присутствовала надпись "Мир Украине". Сотрудники полиции посчитали, что, продемонстрировав сине-желтый символ "неопределенному кругу лиц", мужчина дискредитировал российские войска.

Ранее житель Крыма Игорь Почигайло был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о публичных действиях, которые дискредитировали действия Вооруженных сил России. Согласно судебным материалам, в сентябре мужчина прослушивал украинские песни в магазине "Кормилец" в селе Октябрьском.

Таким образом, по версии суда, Почигайло в публичной форме подрывал доверие к проведению спецоперации. Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном. Россиянин также попросил прощения за свое поведение.

