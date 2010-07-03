Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро ЧМ в танцах на льду

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Пары представляли произвольный танец. Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 127,82 балла и в сумме 211,76. Золото получили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (222,65). Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (210,40). Российский дуэт Александры Степановой и Иван Букина занял четвертое место.
Сборная России увеличила квоту до максимальной в танцах на льду по результатам выступления на чемпионате. Теперь на следующем мировом первенстве смогут выступить три дуэта. На текущем чемпионате мира у России было две квоты в танцах на льду. Мировое первенство в 2020 году состоится в канадском Монреале.
21 марта Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в парном катании на чемпионате мира в Сайтаме. За свой прокат в произвольной программе они получили 147,26 балла (в сумме – 228,47 балла).
Бронза досталась еще одним представителям России – Наталье Забияко и Александру Энберту, набравшим по сумме двух программ 217,98 балла. Золото выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по сумме баллов.
В короткой программе Тарасова и Морозов одержали победу и поставили мировой рекорд. Кроме того, в Сайтаме Алина Загитова завоевала золото, а ее соотечественница Евгения Медведева получила третье место.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.