Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали серебро ЧМ в танцах на льду

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Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Пары представляли произвольный танец. Синицина и Кацалапов получили за свой прокат 127,82 балла и в сумме 211,76. Золото получили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (222,65). Бронза досталась американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (210,40). Российский дуэт Александры Степановой и Иван Букина занял четвертое место.

Сборная России увеличила квоту до максимальной в танцах на льду по результатам выступления на чемпионате. Теперь на следующем мировом первенстве смогут выступить три дуэта. На текущем чемпионате мира у России было две квоты в танцах на льду. Мировое первенство в 2020 году состоится в канадском Монреале.

21 марта Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в парном катании на чемпионате мира в Сайтаме. За свой прокат в произвольной программе они получили 147,26 балла (в сумме – 228,47 балла).

Бронза досталась еще одним представителям России – Наталье Забияко и Александру Энберту, набравшим по сумме двух программ 217,98 балла. Золото выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе и по сумме баллов.

В короткой программе Тарасова и Морозов одержали победу и поставили мировой рекорд. Кроме того, в Сайтаме Алина Загитова завоевала золото, а ее соотечественница Евгения Медведева получила третье место.