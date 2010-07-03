Фигуристка Алина Загитова стала чемпионкой мира

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира в Сайтаме. Третье место заняла ее соотечественница Евгения Медведева.

Загитова по итогам короткой и произвольной программ набрала 237,50 балла, Медведева – 223,80 балла. Между ними расположилась Элизабет Турсынбаева из Казахстана с 224,76 балла.

После короткой программы Загитова получила 82,08 балла, также став лидером. Медведева оказалась на четвертом месте с 74,23 балла. Мировой рекорд в короткой программе принадлежит фигуристке из Японии Рике Кихире. В финале Гран-при 2018 года она получила 82,51 балла.

В 2018-м Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане и чемпионкой Европы в Москве. Она также вошла в число самых известных спортсменок планеты. 31-летняя Мария Шарапова в рейтинге на втором месте, а 16-летняя Загитова – на 25-м.