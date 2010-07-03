Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японском Сайтаме, сообщает ТАСС.
Спортсменка получила 82,08 балла, заняв первое место. 76,86 балла получила японка Каори Сакамото, заняв тем самым второе место. На третьем месте представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, получившая 75,96 балла.
Россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место, набрав 74,23 балла, а Софья Самодурова – девятое с 70,42 балла.
Мировой рекорд в короткой программе принадлежит фигуристке из Японии Рике Кихире. В финале Гран-при 2018 года она получила за свой прокат 82,51 балла.
Загитова дебютировала на взрослом уровне в сезоне-2017/18. Тогда она одержала победу на чемпионате России, чемпионате Европы, Олимпийских играх и в финале Гран-при.
Ранее сообщалось, что теннисистка Мария Шарапова и фигуристка Алина Загитова вошли в число самых известных спортсменок планеты. Рейтинг опубликовал на своем сайте американский кабельный спортивный телевизионный канал ESPN. 31-летняя Шарапова в списке указана на втором месте, а 16-летняя Загитова – на 25-м.
На первом месте – американская теннисистка Серена Уильямс, на третьем – теннисистка из Индии Саня Мирза. Телеканал рассчитывал рейтинг на основе нескольких факторов: по частоте поисковых запросов, рекламных контрактов и числу подписчиков в соцсетях.
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