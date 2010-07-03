Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:32

Тарасова и Морозов завоевали серебро в парном катании на ЧМ в Японии

спорт

09:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в парном катании на чемпионате мира в японском Сайтаме. За свой прокат в произвольной программе россияне получили 147,26 балла (в сумме – 228,47 балла).

Золото выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84).

Бронза досталась еще одним представителям России – Наталье Забияко и Александру Энберту, набравшим по сумме двух программ 217,98 балла. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 210,30 баллами в активе стали шестыми.

Ранее по итогам короткой программы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд, набрав 81,21 балла.

После короткой программы в женских одиночных соревнованиях лидирует россиянка Алина Загитова. Спортсменка получила 82,08 балла, заняв первое место.

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика