Тарасова и Морозов завоевали серебро в парном катании на ЧМ в Японии

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебряные медали в парном катании на чемпионате мира в японском Сайтаме. За свой прокат в произвольной программе россияне получили 147,26 балла (в сумме – 228,47 балла).
Золото выиграли китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, установившие мировые рекорды по количеству баллов в произвольной программе (155,60) и по сумме баллов (234,84).
Бронза досталась еще одним представителям России – Наталье Забияко и Александру Энберту, набравшим по сумме двух программ 217,98 балла. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с 210,30 баллами в активе стали шестыми.
Ранее по итогам короткой программы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд, набрав 81,21 балла.
После короткой программы в женских одиночных соревнованиях лидирует россиянка Алина Загитова. Спортсменка получила 82,08 балла, заняв первое место.
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