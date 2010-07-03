Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с мировым рекордом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на чемпионате мира, сообщает РИА Новости.

Судьи оценили выступление российских спортсменов в 81,21 балла, что является мировым рекордом. Второе место занял китайский дуэт Суй Вэньцзин/Хань Цун (75,51). На третьем месте расположилась еще одна китайская пара Пэн Чэн/Цзинь Ян (75,51).

Четверку замыкают россияне Наталья Забияко и Александр Энберг, набравшие 73,96 балла. На шестом месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (69,99).

Пары представят произвольную программу в четверг, 21 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

