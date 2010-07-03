Сборная России повторила рекорд по количеству медалей на зимней Универсиаде

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сборная России повторила рекорд по числу завоеванных медалей на зимней Универсиаде. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 7 марта.

Ранее фигурист Максим Ковтун принес российской команде серебряную медаль в мужском одиночном катании, что позволило повторить рекорд, установленный на Универсиаде-2017 в Алма-Ате.

Сборная России уверенно лидирует в медальном зачете. В активе российских спортсменов 23 золотых, 26 серебряных и 22 бронзовых медалей.

На втором месте расположилась южнокорейская дружина. В ее активе шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали.

Зимняя Универсиада-2019 стартовала 2 марта в Красноярске. Соревнования продлятся до 12 марта.

