Что не так с заявкой российских фигуристок на чемпионат мира

25 февраля стал известен окончательный список фигуристов и фигуристок, которые поедут на чемпионат мира в Японии. В него вошли те же спортсмены, что были заявлены на чемпионат Европы в Минске. Спортивный обозреватель портала Москва 24 объясняет, почему состав в одиночном женском фигурном катании оказался ожидаемым и непредсказуемым одновременно.

Фото (слева направо): спортсменка из России Алина Загитова, завоевавшая серебряную медаль, и спортсменка из России Софья Самодурова. ТАСС/Sergei Grits/AP

Для начала, кто же поедет на турнир в Сайтаму, который пройдет с 18 по 24 марта? В основной состав попали Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова. Запасными были заявлены Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Так выглядел состав, который ездил в Минск и завоевал "золото" и "серебро" чемпионата Европы. И все бы ничего, если бы на первом месте тогда оказалась Загитова, а за вторую строчку боролись Самодурова и Константинова.

Но чемпионкой неожиданно оказалась Софья Самодурова, показавшая зажигательный номер с безупречным выполнением элементов. А на втором месте расположилась уже Алина Загитова, которая сильно перенервничала и допустила несколько серьезных ошибок. Константинова же по итогам и вовсе оказалась на четвертой строчке, провалив короткую программу, – после первого дня соревнований она была лишь на 11-м месте, но смогла отыграть баллы в произвольной программе.

И опять же, все бы ничего, если после этого не было бы финала Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде, где, как казалось тогда, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева будут бороться за единственную путевку (сиречь, место в основном составе) на чемпионат мира. И что же? Медведева показала не самую лучшую форму, но все же выиграла турнир, Туктамышева продемонстрировала класс и взяла "серебро", Константинова снова стала четвертой.

Фото (слева направо): Елизавета Туктамышева, занявшая второе место, Евгения Медведева, занявшая первое место, и Виктория Васильева, занявшая третье место. ТАСС/Александр Демьянчук

В Федерации фигурного катания сразу после Кубка сказали, что возьмут время подумать. А потом представили заявку, которая никак не изменилась. В разговоре с ТАСС президент Федерации Александр Горшков попытался объяснить происходящее. Если вкратце: времени после турнира в Новгороде было мало, сроки поджимали, поэтому оставили как есть, потом разберемся.

В таком случае возникают вопросы. Зачем вынуждать Медведеву и Туктамышеву ехать в Великий Новгород, чтобы доказывать свою состоятельность в финале Кубка? Если поехать на чемпионат мира в основе и запасе все равно больше некому, не логичнее ли сказать об этом сразу и прямо? Возможно, это сэкономило бы силы Лизы и Жени. А для определения спортсмена, наиболее достойного основной заявки, можно было организовать контрольный прокат. Все-таки прецеденты случались.

Если Федерация фигурного катания собирается кого-то менять, то кого? Константинову? Это было бы логично. На чемпионате Европы и Кубке России Станислава была на голову ниже своих главных конкуренток за место в основе. Ей пока крайне сложно справляться с волнением при выступлении на таком высоком уровне. И не исключено, что чемпионат мира обернется для нее настоящим фиаско.

Главный аргумент, который бьет все предыдущие, – это тот факт, что Константинова заняла первое место на чемпионате России после Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной (они, напомню, на взрослые международные соревнования не проходят по возрасту). Поэтому менять Станиславу – значит ставить под сомнение важность внутреннего чемпионата.

В таком случае можно было бы заменить Самодурову. На чемпионате России она оказалась следом за Константиновой и Загитовой. Но Софья выиграла чемпионат Европы и выдала едва ли не один из самых зажигательных номеров среди российских фигуристок (если не брать выступление Туктамышевой на Гран-при в Канаде – оно вне конкуренции). Так что замена Самодуровой выглядела бы категорически странно.

Фото: Алина Загитова. РИА Новости/Владимир Песня

Пожалуй, единственное безоговорочное место в основе у Загитовой. Однако даже тут есть свое "но". Чемпионат Европы показал, что Алина крайне близка к тому, чтобы повторить судьбу Евгении Медведевой. Для того чтобы избавиться от чрезмерного давления окружающих и не достичь точки кипения раньше времени, Загитовой не мешало бы сделать небольшую передышку.

Понятно, что никто ей такой возможности не даст. Но тогда федерации и тренерам (в особенности, Этери Тутберидзе) не стоит забывать, что это может быть чревато последствиями. Что касается ФФККР, то они уже завязали гордиев узел, который нельзя будет разрубить так, чтобы никого не обидеть. И очень печально, что по спортивному принципу решить этот вопрос уже не удастся.

Тимур Фехретдинов