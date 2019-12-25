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Спорт

16:32

Погорилая понадеялась на возвращение Загитовой

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой взять паузу в своей карьере. Об этом сообщает RT.

"Люди не верят, что Загитова вернется? Но ведь люди не умеют предсказывать будущее. Пусть Алина сама принимает решение. Главное, что она продолжает кататься. Я надеюсь, что она вернется", – отметила она.

В декабре Алина Загитова отказалась участвовать в показательных выступлениях в финале Гран-при в Турине. Она повредила ногу во время падения на лед и заняла шестое место в турнире.

Позднее фигуристка приняла решение приостановить спортивную карьеру. Она также не будет выступать на чемпионате России в Красноярске. При этом Загитова подчеркнула, что продолжит тренироваться, искать себя и учить новые элементы.

Загитова является первой российской фигуристкой, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Завоевала золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018), а также одержала победу в финале Гран-при прошлого сезона.

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