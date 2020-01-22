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Спорт

22 января, 14:20

Чего ждать от чемпионата Европы по фигурному катанию

спорт

22 января в австрийском Граце началась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, кто будет представлять Россию и каковы прогнозы для нашей команды на ЧЕ.

Александра Трусова. Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Чемпионат Европы – один из самых удобных для России турниров в фигурном катании. С 2012 по 2018 год наши спортсмены неизменно выигрывали неофициальный медальный зачет. И только в прошлом году эта белая полоса была прервана: из-за неудачного выступления парников и танцоров сборная России уступила первое место Франции.

Абсолютно однозначная ситуация в женском одиночном катании. В Грац поедет убийственное трио в лице Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. Подопечные Этери Тутберидзе, еще будучи в юниорах, дали о себе знать благодаря четверным прыжкам и тройным акселям. В прошлом сезоне чемпионата России Трусова, Щербакова и Косторная не оставили своим конкуренткам шансов на пьедестал. В этом году ситуация повторилась – троица вновь с большим отрывом выиграла все медали ЧР. Так что и на чемпионате Европы ученицы Тутберидзе наверняка разделят золото, серебро и бронзу между собой. Вопрос только в том, кому что достанется.

Дмитрий Алиев. Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

За медали высшей пробы поборются и мужчины-одиночники. В прошлом году российские фигуристы, которые как никогда были близки к тому, чтобы взять золото, слили все в один момент. Александр Самарин занял второе место, уступив испанцу Хавьеру Фернандесу всего два балла. Еще более удивительным оказался прокат Михаила Коляды. После короткой программы он с большим отрывом шел на первом месте, но в итоге стал только пятым. В этом году нашу страну на ЧЕ, помимо Самарина, представят впервые ставший чемпионом России 20-летний Дмитрий Алиев и 16-летний Артур Даниелян, занявший на ЧР второе место. Вполне возможно, что кто-то из этой троицы сможет потеснить Фернандеса, выигрывающего чемпионат Европы уже семь лет подряд.

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Благоприятная ситуация в плане стартовых раскладов и у российских спортивных пар. На чемпионат Европы не поедут триумфаторы прошлого года, французские фигуристы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (как утверждают СМИ, из-за обвинения Сипре в сексуальных домогательствах несовершеннолетней фигуристки). В их отсутствие фаворитами в борьбе за золото автоматически станут двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. За первое место с ними поспорит молодой дуэт Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Еще одна российская пара – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вполне может взять бронзу и таким образом вместе с женскими одиночницами принести нашей стране еще один полный комплект наград.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Самая сложная ситуация в танцах на льду. Здесь почти со стопроцентной вероятностью золото возьмут французские спортсмены Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Догнать их – задача близкая к нереальной, дуэт с гигантским отрывом уже пять раз кряду побеждает на европейском первенстве. Тем не менее им попробуют навязать борьбу серебряные призеры предыдущего чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также вице-чемпионы Европы прошлого года Александра Степанова и Иван Букин. Не следует списывать со счетов и третью российскую пару – призеров этапов Гран-при Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро. Однако им скорее остается уповать на ошибки соперников и шанс побороться за бронзу.

Фехретдинов Тимур

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