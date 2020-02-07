Фигурист Кацалапов рассказал о подготовке шоу Art on Ice

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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, рассказал о подготовке ледового шоу Art on Ice в Цюрихе.

По словам фигуриста, номера ставили вместе с тренером Александром Жулиным и постановщиком Сергеем Петуховым.

"За два дня до отъезда в Цюрих мы вышли на лед в Москве, прокатались в общей сложности восемь часов, поставили себе два номера плюс еще один, случайно перепутав музыку. Так что у нас даже есть резервная постановка", – цитирует фигуриста RT.

В Швейцарии из аэропорта Кацалапова и Синицину привезли на каток, где у них состоялась тренировка вместе с группой, которая участвует в шоу.

Фигурист отметил, что к подготовке к показательным выступлениям относится так же же серьезно, как и к ответственным соревнованиям.