Виктор Ан назвал свое решение о завершении карьеры своевременным

Фото: ТАСС/Zuma/Sean M. Haffey
Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан рассказал о своем решении завершить карьеру в открытом письме к болельщикам сборной России, опубликованном на странице национального Союза конькобежцев в социальной сети "ВКонтакте".
"Скоро начинается новый сезон, и в первый раз за долгие годы я не выйду на лед вместе с командой. Я долго обдумывал решение о завершении карьеры, взвешивал все за и против, но в итоге пришел к выводу, что пора поставить точку в карьере спортсмена. Я считаю это решение своевременным", – написал Ан.
Он добавил, что будет скучать по соревнованиям, команде и болельщикам. Атлет также поблагодарил всех, кто его поддерживал последние три года, в частности, во время олимпийского цикла, закончившегося для Ана недопуском к Играм в Пхенчхане.
Спортсмен заявил, что пока не знает, чем планирует заняться в будущем. Обсуждался вопрос о его переходе в тренерский штаб национальной сборной, но в ближайшее время конькобежец намерен посвятить время семье.
Шорт-трекист Виктор Ан стал обладателем трех золотых медалей на Олимпиаде-2006 в составе сборной Южной Кореи и трижды победил на Играх-2014 в Сочи, представляя уже сборную России.
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