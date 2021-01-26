Депутат Мосгордумы: иммерсивный проект в Музее Победы доступнее и ярче расскажет о прошлом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что проект Музея Победы "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" ярче расскажет о прошлом. Об этом парламентарий рассказал Агентству "Москва".
"Сохранить историческую память, сберечь национальную идентичность – пожалуй, самая насущная и при этом самая сложная задача для нынешней России. Ключевая точка нашей истории, вершина – Победа 1945 года – для юного поколения россиян уже не связана с судьбой ближайших родственников", – рассказал депутат.
По словам Герасимова, важным будет сохранение для будущих поколений эмоционального восприятия событий Великой Отечественной войны.
"Чтобы наши дети и внуки знали, какого масштаба испытания пришлись на долю их предков, не из скупых строчек учебника, – нам нужно сохранять эту память, пересказывая ее на языке современных просветительских и зрелищных технологий", – отметил общественный деятель.
Он добавил, что блокада Ленинграда является беспримерной в истории человечества трагедией.
У Музея Победы, по его утверждению, есть вся надлежащая материальная и фондовая база.
"Для меня очень важно, что одна из реалий современности – постановка в центр внимания не больших масс людей или государственных деятелей, а отдельных человеческих судеб. При этом многие, поверхностно воспринимающие такой взгляд, приходят к радикальным выводам: в последние годы слишком часто говорится о том, что на войне есть только жертвы, но нет героев", – пояснил депутат Мосгордумы.
Ранее парки Москвы подготовили для горожан новую онлайн-программу. В частности, парк "Северное Тушино" продолжает цикл видеоэкскурсий о жизни на подводных лодках.
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