Депутат Мосгордумы: иммерсивный проект в Музее Победы доступнее и ярче расскажет о прошлом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что проект Музея Победы "Подвиг народа: непокоренный Ленинград" ярче расскажет о прошлом. Об этом парламентарий рассказал Агентству "Москва".

"Сохранить историческую память, сберечь национальную идентичность – пожалуй, самая насущная и при этом самая сложная задача для нынешней России. Ключевая точка нашей истории, вершина – Победа 1945 года – для юного поколения россиян уже не связана с судьбой ближайших родственников", – рассказал депутат.

По словам Герасимова, важным будет сохранение для будущих поколений эмоционального восприятия событий Великой Отечественной войны.

"Чтобы наши дети и внуки знали, какого масштаба испытания пришлись на долю их предков, не из скупых строчек учебника, – нам нужно сохранять эту память, пересказывая ее на языке современных просветительских и зрелищных технологий", – отметил общественный деятель.

Он добавил, что блокада Ленинграда является беспримерной в истории человечества трагедией.

У Музея Победы, по его утверждению, есть вся надлежащая материальная и фондовая база.

"Для меня очень важно, что одна из реалий современности – постановка в центр внимания не больших масс людей или государственных деятелей, а отдельных человеческих судеб. При этом многие, поверхностно воспринимающие такой взгляд, приходят к радикальным выводам: в последние годы слишком часто говорится о том, что на войне есть только жертвы, но нет героев", – пояснил депутат Мосгордумы.

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