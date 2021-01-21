Депутат МГД Евгений Герасимов: в год пандемии возродился обмен бумажными открытками

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В год пандемии коронавируса был возрожден обмен бумажными открытками. Об этом рассказал председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, сообщает Агентство "Москва".

"Традиционные почтовые открытки, казалось еще недавно, скоро должны стать историей. Каждое почтовое отправление стоит денег, в отличие от виртуальных сообщений, к тому же сроки доставки почты составляют от нескольких дней до нескольких недель", – заявил парламентарий.

Однако, по словам Герасимова, у бумажных открыток преимущество в том, что это материальный носитель, к которому прикасались руки близкого человека.

"Физически ощутимый привет издалека, весточка оттуда, куда сейчас невозможно или затруднительно поехать лично", – обратил внимание парламентарий. Депутат Мосгордумы добавил, что в столице подведены итоги новогоднего сезона поздравительных открыток.

На праздниках отправить открытки смогли москвичи не только на почте, но и вестибюлях подземки и в фойе Театра кукол имени Сергея Образцова. Всего из этих необычных мест было отправлено свыше 13 тысяч поздравительных открыток. 11 тысяч из них отправили пассажиры Московского метрополитена.

"В новогодние праздники более четырех тысяч открыток были отправлены и Деду Морозу в Великий Устюг. Открытки отправляют не только представители старшего поколения, но и дети, и молодежь", – подчеркнул депутат Московской городской думы. Герасимов считает, что пока рано списывать в архив бумажную почту.

Ранее говорилось, что более 45 тысяч посланий приняла почта Деда Мороза в Москве. На все письма сказочник ответит до конца зимы.