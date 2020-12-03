Стало известно, что россияне пишут в письмах Деду Морозу

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Около 23 тысяч посланий получил Дед Мороз от детей и взрослых за ноябрь, сообщает газета "Известия".
По словам руководителя почтового отделения волшебника в Великом Устюге Натальи Медведковой, дети чаще всего просят смартфоны, конструкторы "Лего" и куклы L.O.L, гироскутеры и планшеты. Часто просят велосипеды, пижамы в форме единорога, машинки на пульте управления и мягкие акулы, причем именно из сети магазинов "ИКЕА".
Для взрослых в приоритете здоровье и счастье, затем квартира и машина. Пенсионеры загадывают материальную помощь. При этом почти все обращаются к Деду Морозу с просьбой избавить мир от пандемии.
"В этом году четко прослеживается тренд запросов на здоровье. Например, когда мы просматривали послания ко дню рождения волшебника, то все писали ему: "Дедушка, ты себя береги, не болей. И постарайся, пожалуйста, сделать так, чтобы пандемия поскорее закончилась, все мы сняли маски и зажили привычной жизнью", – рассказала Медведкова.
По ее словам, ежедневно на почту волшебника приходит 500–1000 писем, 1 декабря пришли рекордные 3,5 тысячи. Всего в этом году в резиденции Деда Мороза ожидают получить более четырех миллионов посланий.
Письмо Деду Морозу можно написать в любое время года. Почтовое отделение, которое обслуживает его резиденцию в Великом Устюге, работает круглый год. Почтовый адрес Деда Мороза: 162390, Вологодская область, Великий Устюг, Почта Деда Мороза.
В столице впервые заработала электронная почта Деда Мороза. Отправить письма волшебнику можно с 18 ноября по 15 января, для этого нужно лишь заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Затем надо написать текст послания, при желании прикрепить файл с рисунком и указать адрес электронной почты, на который придет ответ.
По классике отправить послание можно и обычной почтой. Написав письмо на бумаге, его надо положить в конверт и указать адрес получателя: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Обязательно следует написать свое имя и обратный адрес с почтовым индексом.
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