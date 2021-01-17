Более 45 тысяч посланий приняла почта Деда Мороза в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Почта Деда Мороза", которая проходила с 18 ноября по 15 января, завершилась в Москве. За это время волшебник в столице принял более 45 тысяч писем. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Организаторами акции выступил Мосгорпарк и Московская усадьба Деда Мороза. Отправлять письма можно было как обычным способом, так и онлайн. В этом году второй вариант применялся впервые. Участникам акции нужно было заполнить специальную форму на сайте московской усадьбы дедушки, написав само послание, по желанию прикрепив рисунок и указав адрес своей электронной почты.

Кроме того, в парках города было установлено более 40 новогодних почтовых ящиках. Они стояли в Перовском парке, парке "Северное Тушино", "Фили" и других местах. На конверте с посланием Деду Морозу нужно было указать адрес самого волшебника, а также свой обратный и имя.

"У многих семей есть новогодняя традиция – посылать Деду Морозу письма с пожеланиями, мечтами и планами. Дети и взрослые делятся с ним счастливыми историями из своей жизни, рассказывают о домашних питомцах, прикрепляют поздравительные открытки и стихи. В этом году зимний волшебник получил более 45 тысяч писем", – отметили в Мосгорпарке.

Там добавили, что девочка Саша спросила, есть ли в мире другие Деды Морозы, а мальчик Кирилл загадал здоровья всем людям. Старшеклассники попросили хороших оценок на выпускных экзаменах.

Уточняется, что на все письма сказочник ответит до конца зимы.

Ранее сообщалось, что письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Дети загадывают новые игрушки и гаджеты, а взрослые просят о хорошей работе, семье и здоровье себе и родным.

