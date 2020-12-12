Названы желания взрослых в письмах к Деду Морозу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, сообщает РИА Новости. Дети загадывают новые игрушки и гаджеты, а взрослые просят о хорошей работе, семье и здоровье себе и родным.
Письма круглый год поступают на имя волшебника. Весной и летом их бывает меньше, а в преддверии Дня рождения Деда Мороза и Нового года – осенью и зимой – количество посланий с желаниями увеличивается. В этом году на почту в Великом Устюге пришло почти четыре миллиона писем от детей и взрослых.
В Москве впервые заработала электронная почта Деда Мороза. Отправить письма волшебнику можно с 18 ноября по 15 января, для этого нужно лишь заполнить специальную форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Затем надо написать текст послания, при желании прикрепить файл с рисунком и указать адрес электронной почты, на который придет ответ.
В столице стартовала благотворительная новогодняя акция "Исполни желание". Москвичи смогут воплотить мечты детей с инвалидностью, особенностями развития или тяжелыми заболеваниями. На сайте Московской дирекции массовых мероприятий размещены письма детей Деду Морозу, в которых указано, что они хотят найти под новогодней елкой. Среди желаний есть школьный рюкзак, кроссовки, велосипед, конструктор, кукла.
Аналитики заявили, что спрос на Дедов Морозов упал почти вдвое из-за пандемии
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