Москвич, продающий услугу Деда Мороза с антителами, рассказал, насколько она популярна

Фото: скриншот сайта "Авито"

Москвич Руслан, разместивший в интернете объявление о заказе Деда Мороза с антителами, рассказал, что услуга оказалась довольно востребованной и горожане готовы платить больше за уверенность в своей безопасности.

По словам Руслана, звонки с вопросами об услуге поступают довольно часто. "Люди интересуются, спрашивают про медицинскую справку, откуда получил информацию про антитела. Если возьмете с собой Снегурочку, будут ли у нее антитела?" – рассказал молодой человек в диалоге с Москвой 24.

Потенциальных клиентов также интересует формат мероприятия: будет ли Дед Мороз контактировать с детьми, соблюдать дистанцию, придет ли в маске. Все хотят быть уверенными в безопасности своей семьи.





Руслан Если раньше людей интересовала цена, то сейчас все спрашивают: "А вы здоровы? Справка настоящая?" Цена – уже второстепенный фактор.

Руслан отмечает, что даже когда идет обсуждение о приглашении на праздник большого коллектива, то людей больше интересует, будут ли у всех антитела, а не насколько увеличится стоимость. "Я говорю, будем искать с антителами. Это большие усилия", – отвечает Руслан.

Роль Деда Мороза на праздниках – небольшая подработка для Руслана, который учится на последнем курсе института. С учетом пандемии он рассчитывает получить большую прибыль в этом году.





Руслан Это некая фишка: я переболел и могу на этом больше зарабатывать. При этом я сдавал анализ на антитела летом, сейчас пойду делать свежую справку. Люди ждут, чтобы я сказал, что у меня справка со вчерашней даты.

Парень отмечает, что в целом рынок развлекательных услуг упал и люди с осторожностью относятся к приглашению актеров на семейные мероприятия. "Заказы, в принципе, есть, но все как-то скептически к этому относятся. Готовы платить деньги только те, у кого они есть, и только за то, чтобы 100% все было безопасно", – рассказал Руслан.

По мнению актера, семьи, у которых нет возможности переплачивать за наличие антител у Деда Мороза, скорее всего, будут отказываться от услуги. У многих дома есть бабушки и дедушки, и родные не готовы рисковать их здоровьем.

Еще недавно Руслан выставлял цену за услугу в 1,5 тысячи рублей, теперь поднял до 2,5 тысячи и надеется, что после 20 декабря можно будет еще увеличить цену, если будет спрос. "Я пока не знаю, сколько таких Дедов Морозов, как я. Есть ли там конкуренты. Сейчас все очень в подвешенном состоянии, надо держаться на плаву", – считает Руслан.

Кроме Деда Мороза, на сайте по предоставлению услуг есть предложения охранника, фотографа, массажиста и сиделки с антителами.

Ранее житель Сочи рассказал о возможности выкупить место в очереди на горнолыжном курорте "Роза Хутор". По его словам, стоимость услуги доходит до 40 тысяч рублей.