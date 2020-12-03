Житель Сочи, продающий за 40 тысяч место в очереди на "Розу Хутор", рассказал об услуге

13:33
Фото: скриншот сайта "Авито"
Житель Краснодарского края, продающий место в очереди на горнолыжный курорт "Роза Хутор" за 40 тысяч рублей, рассказал Москве 24, насколько востребована эта услуга.
Андрей рассказал, что решил заняться таким бизнесом, ежегодно наблюдая огромные очереди на горнолыжные склоны. По его мнению, в этом году поток катающихся на "Розе Хутор" будет еще больше, ведь из-за пандемии возможности выехать на снежные курорты Грузии и Европы нет.
По этой причине люди готовы купить место в очереди. Продавец покупает ски-пасс (пропуск на подъемники). Доезжает до нужной точки на своем оборудовании как обычный катальщик и стоит в очереди в полном снаряжении (с лыжами, в одежде, шлеме), дожидаясь клиента. После чего уходит и через какое-то время опять занимает очередь (в зависимости от согласованного с клиентом графика).
Андрей отметил, что с каждым годом желающих заработать на очереди становится все больше.
То есть за сутки, в зависимости от количества подходов к горе, стоимость может доходить до 160-240 тысяч рублей.
Андрей рассказал, что предложением уже заинтересовались более 30 человек, но оплату с клиентов будут брать непосредственно перед катанием. "Деньги мы сейчас не берем. 31 декабря повторно будет связь с теми, кто решил воспользоваться услугой. Личная встреча, обмен контактами, распределение по времени", – сообщил продавец.
Андрей отметил, что такой бизнес никак не повлияет на время, которое другие катающиеся будут находиться в очереди.
По мнению продавца, до 28 декабря все еще может поменяться, точная цена будет известна ближе к концу года. Мужчина также отметил, что многочасовые очереди возникают из-за продажи огромного количества ски-пассов. Он обратил внимание, что покупать ски-пассы с рук или через интернет – довольно рискованное занятие.
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