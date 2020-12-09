В России резко упал спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек

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В преддверии Нового года в России упал спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек на фоне резкого увеличения числа желающих подработать новогодними аниматорами – в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета "Известия".

В Союзе артистов и аниматоров отметили, что в условиях пандемии COVID-19 люди предпочитают быть осторожными и гораздо реже заказывают услуги Дедов Морозов. Сейчас поступают лишь отдельные заказы на представления в предновогоднюю неделю, с 26 по 31 декабря, хотя обычно постоянные выезды начинаются уже с 15 декабря.

"Отменены корпоративы, утренники и другие массовые мероприятия. Тратиться на рекламу для привлечения новых клиентов стало нерентабельным. Как правило, ежегодно прирост заказчиков в преддверии Нового года составлял 30–40%, в этом сезоне мы такого не наблюдаем", – заявил руководитель союза Никита Потебня.

Он отметил, что, хотя Роспотребнадзор не выдвигал никаких специальных требований к новогодним аниматорам, артисты союза будут сдавать тесты на коронавирус и антитела, чтобы заверить клиентов в безопасности полученными справками. Однако маски и перчатки Деды Морозы будут носить лишь до и после выступления, чтобы не портить образ.

Но отсутствие спроса совсем не снижает количество предложений. По данным сервиса поиска работы hh.ru, с 1 ноября по 8 декабря на сайте свои услуги предложили 198 Дедов Морозов и 320 Снегурочек. Для сравнения: в тот же период в прошлом году было опубликовано всего 66 и 108 резюме соответственно. Возраст "стариков"-аниматоров варьируется от 14 до 40 лет, а ожидаемый заработок за сезон – от 20 до 80 тысяч рублей. В 2019 году таких молодых соискателей практически не было, отметили в hh.ru.

По мнению члена комитета Госдумы по здравоохранению Бориса Менделевича, россиянам лучше воздержаться от приглашения домой аниматоров во избежание риска заражения коронавирусом, поскольку инфекцию может переносить не только сам Дед Мороз, но и его вещи.

"Конечно, трудно представить Новый год без Деда Мороза и Снегурочки, особенно в семьях с детьми. Мы также понимаем, что для трудящихся в этом сегменте людей наступает время, когда они могут заработать хорошие деньги на дальнейшую жизнь. Но если мы хотим, чтобы эпидемия в стране пошла на спад, мы должны резко ограничить количество контактов. В том числе отказаться и от вызова на дом новогодних аниматоров", – заявил депутат.

Ранее сообщалось, что на сайтах объявлений появились услуги "Деда Мороза с антителами" от артистов, у которых есть справка о том, что они уже переболели коронавирусом.