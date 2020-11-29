Выбираем Деда Мороза на Новый год: найти профессионала и соблюсти санитарные требования

Журналист, мама, а под Новый год еще и Снегурочка Евгения Артамонова рассказывает, как найти профессиональных артистов для поздравления детей.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выбор Деда Мороза и Снегурочки – занятие очень ответственное. Именно от их умений и опыта зависит, удастся ли осуществить задуманное – подарить ребенку сказку. Ведь даже двухлетка заподозрит неладное, если актеры не блещут талантом. Поэтому советую отнестись к процессу ответственно и начать подбор заранее.

Мы с мужем больше 10 лет перевоплощаемся в Деда Мороза и Снегурочку под Новый год. Он профессиональный актер, я журналист, а по образованию – управленец в сфере культуры и организатор различных мероприятий. Поэтому делюсь советами не только как журналист, но и как человек, знающий эту сферу изнутри.

Чего только не было за годы нашей волшебной и творческой работы: и недопонимание с ивент-агентствами, которые ставили заказы так близко по времени, что мы еле успевали добраться до мест назначения, и ожидание голубых костюмов вместо наших красных, и выход явно больных коллег, потому что больше было некому…

Но при своевременной и грамотной подготовке родители вполне могут избежать этих проблем.

Начну как раз с последнего – состояния здоровья. Важное новшество 2020 года – уделить особое внимание безопасности и санитарным требованиям. Как минимизировать риск заразиться чем-либо (в первую очередь, конечно, вездесущим COVID-19)?



В поздравлении на дому стоит учесть соблюдение социальной дистанции. Сказать артисту об этом заранее, выделить ему место в комнате (обычно около елки), и он выстроит свою программу без тесного контакта.

Это не составит большого труда, так как чаще всего дети и так не слишком близко подходят к сказочному дедушке – немного стесняются и побаиваются. Также можно обойтись без группового фото в конце, сделав кадры в процессе.

Кроме того, я бы советовала вызывать только дедушку. Почему? Благодаря образу у него уже есть отличный барьерный элемент костюма – борода. Но, несмотря на густоту, она не может полностью заменить маску. Но использовать ее все же рекомендовано: без средств защиты риск распространения инфекций будет выше.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также можно сократить поздравление. Со стандартных 30 минут до 15. Это особенно актуально, если вы решили воспользоваться предыдущим советом и пригласили одного дедушку. Таким образом, получится минимизировать время, которое чужой человек проведет у вас дома, и заодно облегчить задачу актеру, ведь без помощника в виде Снегурочки в тяжелом костюме и с бородой работать достаточно непросто.

Постарайтесь не объединяться семьями. Так часто делают в целях экономии, приглашая в один дом знакомых родителей и их детей. Камерный праздник получится намного более спокойным и безопасным.

Если же вы очень переживаете, но тем не менее от поздравления отказываться не хотите, – на рынке сегодня можно подобрать артистов с анализами на COVID-19 и даже с антителами. Но и ценник будет выше. Многие агентства предоставляют услуги с соблюдением дополнительных мер безопасности: наличием медицинских книжек, дезинфекцией костюмов, ношением масок и перчаток между выступлениями, частой обработкой рук санитайзерами и передвижением на личном авто вместо общественного транспорта.

Ну и наконец можно воспользоваться старым добрым способом: пригласить друга или соседа, которого вы давно знаете. Из плюсов: вы точно будете уверены в том, кто к вам придет и в каком состоянии. Минусы в том, что ребенок может узнать знакомого (как часто случалось в моем детстве). И качество подобного поздравления будет ниже, чем у профессионалов. Поэтому все же советую обратиться к тем, кто уже не раз приезжал на праздники к детям.

Вот еще немного советов



Начинайте договариваться сильно заранее. Хороших артистов бронируют за месяц, а то и больше, так что сейчас самое время.

Хорошо изучите рынок. Дед Мороз и Снегурочка с опытом стоят выше среднего. И не просто так. Можно, конечно, получить хорошее поздравление от начинающих артистов, но в таком случае большую роль будет играть везение.

Есть хотите сэкономить 20–50% – ищите актеров напрямую, а не через агентство. Цены у частников ниже. Но обязательно руководствуйтесь отзывами.

Помимо отзывов, посмотрите фото и видео с прошедших выходов. У тех, кто работает давно и успешно, они обязательно будут.

Попросите прислать примерную программу поздравления. Обычно она видоизменяется в зависимости от возраста ребенка и его особенностей, но всегда есть основные пункты, по которым проходит поздравление.

Обязательно обсудите костюмы, попросите прислать реальные фото заранее. Нередки случаи, когда на рекламной афише одно, а на деле – совершенно другое. Например, вы ждете персонажей в расписных красных боярских костюмах, а приходят в голубых. Или Снегурочка появляется без парика, с короткими темными волосами вместо длинных русых кос. Учтите также традиционную суматоху под Новый год: большое количество заказов, накладки, болезни и пробки. На случай форс-мажора обговорите план действий. Кто к вам придет, если желаемый актер не сможет? Старайтесь выбирать профессиональных актеров. Хотя бы потому, что им проще влиться в образ и уж точно есть опыт выступлений и работы с публикой.

Удачи в поиске!

