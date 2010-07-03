Надето один раз: какие детские вещи никогда не стоит покупать с рук

Мир детских товаров круто изменился. Если раньше было неудобно брать вещи в секонде или у друзей, то сегодня это становится модным. Молодыми родителями движет желание сэкономить и минимизировать пагубные последствия для экологии. Где достать поддержанную одежду для своего ребенка и что лучше все же не покупать с рук – рассказывает журналист и мама Евгения Артамонова.



Мне очень нравится сегодняшний тренд на экологичность, осознанное потребление и разумную экономию: не покупать лишнего и по возможности брать бывшие в употреблении вещи. Когда я росла, считалось, что надо непременно приобретать новое, если есть такая возможность. Сейчас же все поменялось.

Сегодняшнее поколение родителей больше переосмысливает и рефлексирует. Зачем тратить много денег, если можно приобрести в несколько раз дешевле, при этом не подстраиваясь под сезонные распродажи? Кроме того, мы стали жить лучше, появилось время думать не только о себе, но и о глобальных проблемах, таких как изменение экологии.

Я стала больше покупать с рук именно с появлением ребенка. Помимо очевидных плюсов, перечисленных выше, удается получать простое удовольствие от процесса. Это ведь интереснейший квест: найти нужную вещь максимально хорошего качества по низкой цене.

Где брать такие вещи?

Самый простой и популярный вариант – заглянуть на порталы бесплатных объявлений. Также можно изучить посты сообществ на фейсбуке (мамские и тематические по продаже вещей), заглянуть в старые добрые секонд-хенды, спросить напрямую у друзей и знакомых или кинуть клич в социальных сетях. А еще сегодня набирают популярность своп-вечеринки – встречи для бесплатного обмена вещами.



Книги

В моем топе б/у-вещей для ребенка на первом месте книги. Сын любит читать, а я люблю всевозможные истории для малышей и иллюстрации к ним. Сегодня выпускается множество таких изданий на любой вкус. Нам приходится читать часто, и если выбор маленький – быстро надоедает. Поэтому стараемся постоянно пополнять библиотеку. На этом действительно можно разориться. Подержанные книги стали настоящим спасением. Особенно выгодно и удобно покупать серии.

Игрушки

На втором месте – игрушки. Тут есть где разгуляться. Я смело беру всевозможные пластиковые предметы для улицы и песочницы: машины, лопаты, мячи. И вообще просматриваю разные варианты, за исключением высокотехнологичных игрушек (из-за большой вероятности поломок), мягких (они требуют особого ухода) и тех, которые состоят из расходников. Мой последний удачный улов: приспособления для игры с пластилином и огромный пакет с лего.



Одежда

Одежду тоже можно брать с рук, но с оговорками. Я, например, с радостью принимаю практически все от друзей и знакомых. У незнакомцев же стараюсь покупать новое (с бирками) или практически неиспользованное. Таких предложений много. Дети растут и часто не успевают носить все вещи гардероба одного размера.

Недавно узнала, что специалисты не советуют покупать с рук вещи из современных тканей, требующих особого ухода. Например, мембранную одежду. Потому что при неправильной стирке и сушке она теряет свои свойства. А проверить корректность эксплуатации сложно. Люди нередко лукавят, чтобы точно продать.

Как-то приобрела модный непромокаемый комбинезон, принесла домой, использовать удалось только через месяц. После прогулки с разочарованием обнаружила, что он промокает!



Также сыну не покупаю обувь, бывшую в употреблении. Она стаптывается и принимает форму ступней первого владельца, а это не слишком полезно для малышей.

Этот же принцип распространяется на обувь от старших братьев и сестер. Понятно, что если другого варианта нет, то носить можно, но, если у вас есть возможность, лучше купить в магазине. Исключение – абсолютно новые пары в коробке и с бирками.



Предметы мебели

Мебель долговечна и может служить не одному поколению детей. А если говорить о первых комплектах, таких как кровать и комод с пеленальным столиком, они вообще не всегда используются по назначению или не выдерживают проверку на функциональность. Поэтому лучше отдать предпочтение б/у-варианту, попробовать. У нас есть детская кроватка, в ней сын почти не спал, и комод к ней, который уже не вмещает нужное количество вещей. Собираемся продавать.

Из удачных покупок в этой категории – большой деревянный детский комплекс, который стоил в два раза дешевле, чем новый. А когда забирали, бонусом получили интересную и запоминающуюся историю. Приехали в квартиру, где жили трое детей. И мой муж вместе с хозяином той семьи два часа раскручивали комплекс, а мы с детьми гуляли на площадке. До сих пор вспоминаю с улыбкой.

Детские коляски, автомобильные кресла и другие транспортные средства (велосипеды, самокаты)

Покупку первого детского транспортного средства на вторичном рынке можно сравнить с покупкой автомобиля. Ну, практически. Нужно хорошо разбираться в вопросе (моделях, проблемных местах, спросе), и это всегда риск. На рынке есть подделки и завуалированные поломки. Особенно когда речь идет о дорогих экземплярах.

И если первую коляску мы брали новой, то вторую, прогулочную, нашли б/у. Уже второй год она работает исправно. Могу сказать, что ни разу не пожалели.

Автокресла специалисты не советуют брать с рук: сложно проверить, участвовали ли они в авариях или нет.

Ну а велосипеды, скейты ролики и другие средства передвижения вполне подойдут и б/у. Ведь никогда заранее не предугадаешь, что приглянется ребенку. Вдруг не понравится? Для первой пробы – точно отличный вариант.

Пожалуй, это основное. Хотя список можно продолжать долго. Удачных покупок!