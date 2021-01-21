Москва онлайн покажет экскурсию по экспозиции "Подвиг народа"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

22 января Музей Победы на Поклонной горе специально для зрителей Москвы онлайн проведет экскурсию по экспозиции "Подвиг народа".

Экспозиция размещается на площади 3 тысячи квадратных метров. Экспонаты рассказывают о рядовых гражданах, деятелях науки, медицины, культуры – всех тех, кто трудился на благо страны в годы Великой Отечественной войны.

Концепция экспозиции построена на сочетании уникальных экспонатов, спецэффектов и декораций. Это позволит не только узнать исторические факты, но и погрузиться в атмосферу военного времени, пройти путь от Бреста до Берлина, попасть в библиотеку блокадного Ленинграда, побывать на заводах, в госпиталях и театрах тех лет, посетить кабинет Иосифа Сталина, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Левитан.

На сайте музея можно посетить онлайн-экскурсию и увидеть экспозицию "Подвиг народа" полностью.

Смотрите прямую трансляцию 22 января в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.