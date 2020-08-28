Школьники и студенты колледжей более 1,3 млн раз бесплатно посетили музеи Москвы

Фото: Музей космонавтики
Школьники и студенты колледжей за три года существования проекта "Музеи – детям" более 1,3 миллиона раз бесплатно посетили столичные музеи и выставочные залы, воспользовавшись картой москвича и идентификаторами сервиса "Москвенок". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Посещение музеев – это прекрасный вид досуга для учащихся и в течение учебного года, и во время каникул. А карты москвича и идентификаторы сервиса "Москвенок" позволяют бесплатно посещать выставочные залы", – приводятся в материале слова гендиректора ГУП "Московский социальный регистр" Ивана Бутурлина.
Как уточняется, для прохода в музей ребенок должен обратиться в кассу с вывеской "Здесь школьник может получить бесплатный билет". Там нужно приложить карту москвича или идентификатор сервиса "Москвенок" к считывающему устройству и получить билет.
Уточняется, что таким образом ребята могут бесплатно посетить 96 музеев и выставочных залов.
Популярными среди учащихся стали Дарвиновский музей, Государственный музей А.С. Пушкина, музей-панорама "Бородинская битва" и Биологический музей имени Тимирязева.
В материале говорится, что оформить карту москвича в режиме онлайн могут ученики государственных и муниципальных школ и колледжей. Для этого на сайте mos.ru нужно воспользоваться услугой "Карта москвича для учащегося". После получения сообщения о готовности карты в личном кабинете можно забрать ее в своем учебном заведении. Также карту можно оформить в центрах "Мои документы".
Ранее в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование по проекту "Музеи – детям". Москвичам предлагают оценить проект, который позволяет школьникам и учащимся колледжей круглогодично посещать культурные площадки столицы.
Проект стартовал 1 сентября 2017 года. За три года к нему присоединилось более 90 музеев, галерей и выставочных залов, подведомственных департаменту культуры города Москвы. В прошлом году в проекте приняло участие свыше 215 детей.
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