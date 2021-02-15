Собянин рассказал о развитии краудсорсинг-проектов

14:28
Фото: vk.com/mossobyanin
Власти Москвы реализовали тысячи интересных предложений в рамках краудсорсинг-проектов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам мэра, за 7 лет столичным властям удалось провести 30 проектов по развитию Москвы. В частности, для удобства жителей организовали удобную навигацию в поликлиниках, установили электронные табло на каждой станции МЦД.
"Например, в 2014-м вы делились идеями по работе #МФЦ. В результате во всех офисах появился Wi-Fi и униформа сотрудников. В 2015-м вы предложили разработать приложение ЕМИАС, сделать удобную навигацию и игровые зоны для детей в поликлиниках. Еще через год, в 2016-м, мы обсуждали "Активное долголетие". Сегодня это один из самых успешных и любимых горожанами проектов. А в прошлом году, если помните, вы советовали установить на станциях #МЦД электронные табло и розетки для гаджетов – так и сделали", – рассказал Собянин.
Мэр поблагодарил горожан за участие в проектах, добавив, что на платформе www.crowd.mos.ru уже зарегистрировано 250 тысяч москвичей.
В рамках краудсорсинг-проектов предлагались самые различные идеи по развитию. Обсуждались вопросы здравоохранения, образования, транспорта, поддержи молодежи и бизнеса, а также другие инициативы.
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