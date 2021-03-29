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Общество

10:22

"Техноград" запускает бесплатный образовательный онлайн-марафон – Сергунина

образование общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ запускает бесплатный онлайн-марафон, участники которого смогут улучшить свои надпрофессиональные навыки (soft skills). По итогам им выдадут сертификаты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что образовательная программа состоит из восьми вебинаров, которые посвящены коммуникативным навыкам, технике речи, способам работы с большим объемом информации и другим.

Известно, что трансляции будут проходить на интерактивной платформе "Технограда". Первый урок стартует 30 марта в 19:00. Чтобы принять участие в марафоне, необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга. Программу для него готовят вместе с работодателями, а также учитывают актуальные запросы рынка труда. Проект курирует департамент предпринимательства и инновационного развития.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч москвичей приняли участие в голосовании на платформе "Активный гражданин", которое посвящено выбору новых направлений для образовательной программы комплекса инноваций "Техноград" на ВДНХ.

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