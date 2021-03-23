Москвичи выбрали новые направления для образовательной программы "Технограда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 200 тысяч москвичей приняли участие в голосовании на платформе "Активный гражданин", посвященном выбору новых направлений для образовательной программы комплекса инноваций "Техноград" на ВДНХ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в прошлом году "Техноград" провел 567 вебинаров по английскому языку, основам цифровой грамотности и кибербезопасности, эстетике и косметологии, технологиям в строительстве, кулинарии, брендингу и другим специальностям. Всего онлайн-курсы и мастер-классы прошли около 160 тысяч человек.

"Самым востребованным направлением в прошлом году стало личностное и карьерное развитие от центра развития карьеры. Теперь по итогам голосования методисты комплекса смогут обновить образовательные программы с учетом пожеланий горожан", – отметил Фурсин.

На голосование было вынесено два вопроса. В первом участники выбирали приоритетные направления для развития образовательной программы, во втором – возраст москвичей, которым следует отдавать приоритет при проведении мероприятий по профориентации.

Наибольшее количество голосов при ответе на первый вопрос набрали промышленные профессии (24,7%), второе место заняли специальности в сфере информационных технологий (18,73%). За ними расположились "Урбанистика и благоустройство городов" (12,84%), "Кулинария и поварское дело" (12,56%), "Креативные технологии" (12,22%) и "Индустрия гостеприимства" (6,89%). Кроме того, жители столицы предложили и свои варианты новых программ, среди которых оказались экологические проекты, биохимия и специальности, связанные с космосом и астрономией.

Отвечая на вопрос о приоритетной возрастной категории слушателей, большинство граждан заявили, что профориентационные мероприятия в первую очередь необходимы для школьников при определении профиля обучения (31,92%) и для старшеклассников при выборе вуза (24,61%). Также москвичи выступили с предложением организовывать такие мероприятия для людей старше 40 лет, а также для пенсионеров и мужчин после срочной службы в армии.

Ранее на платформе "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное новым темам школьного проекта "Московский экскурсовод". Наибольшее число голосов получил маршрут под названием "Дорогой Победы".