В Москве заработал электронный путеводитель по бюджету

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы представили электронный путеводитель по бюджету на три финансовых года. Версия брошюры уже доступна на портале правительства города "Открытый бюджет города Москвы".

Отмечается, что издание путеводителя разработали по материалам закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Горожане смогут найти данные о направлениях бюджетной и налоговой политики столицы, а также о формировании доходных и расходных статей бюджета. Схемы, инфографика и объяснения помогут разобраться в деталях бюджетного процесса пользователям всех возрастов.

В брошюре рассказывается, по какому принципу составляется бюджет Москвы, подробно описываются суть, цели и задачи каждой из 13 государственных программ. Путеводитель используется как учебное пособие и размещается в проекте "Московская электронная школа", а также на сайтах городских образовательных учреждений.

Жители смогут использовать его и для самостоятельного обучения. Кроме того, брошюра сможет повысить уровень финансовой грамотности жителей, передает портал мэра и правительства столицы.

Буклет о финансах выпускается в Москве с 2015 года. Он неоднократно удостаивался высших оценок специалистов. Помимо этого, путеводитель получил награду министерства финансов России за лучшую визуализацию бюджетных данных, а также стал серебряным призером всероссийского конкурса "Бюджет для граждан".

Ранее сообщалось, что обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров пройдет для столичных предпринимателей и их сотрудников. Больше половины стоимости (66 процентов) будет оплачено из федерального бюджета, а также правительством Москвы.