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Общество

16:38

Москвичам рассказали, куда сходить с детьми на неделе

досуг общество город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Столичные парки, музеи и библиотеки подготовили для юных посетителей разнообразную программу на неделю. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В честь Дня космонавтики, ежегодно отмечающимся 12 апреля, парки и библиотеки приготовили для своих гостей ряд мероприятий.

Так, в парке "Северное Тушино" открывается фотовыставка "Наш Гагарин" под открытым небом. При ее посещении дети и взрослые узнают о том, как проходили тренировки перед полетом и как проводили испытания и запуск корабля "Восток". Посетить выставку можно будет с 6 по 15 апреля.

8 апреля в 12:00 библиотека №172 приглашает на мастер-класс "Инопланетянин" по созданию объемной открытки на космическую тематику.

В видеоклубе "Кругозор" 10 апреля в 15:00 покажут документальный фильм "Космонавты" о том, как в России проходила космическая гонка с другими странами.

10 и 11 апреля в 12:00 в парке "Митино" пройдет мастер-класс "Введение в археологию", в ходе которого участники смогут узнать об археологии и ознакомиться с основными ее методиками.

Для более активного отдыха Таганский парк 7 апреля в 10:00 проведет утреннюю зарядку, приуроченную ко Всемирному дню здоровья.

Юным художникам парк "Сокольники" предложит научиться рисовать первые весенние цветы – крокусы. Виртуальное занятие состоится 6 апреля в 14:00.

Также можно присоединиться к мастер-классу Бабушкинского парка по акварельной живописи. Участники создадут этюд нарцисса. Эти изящные цветы тоже одними из первых появляются на московских клумбах. Урок пройдет 7 апреля в 12:00.

Ранее в парке "Остров мечты" открылась новая зона "Отель Трансильвания". Он состоит из восьми сцен, где для зрителей подготовили активности и выступления. Гостей ждет поездка в вагончиках, а развлекать их будет более 50 аниматроников. Всего поездка занимает 3 минуты.

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