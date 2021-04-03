В парке "Остров мечты" открылась новая зона "Отель Трансильвания"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В парке "Остров мечты" в Москве открылась новая тематическая зона "Отель Трансильвания", над которой специалисты работали три года, рассказал технический директор парка Иван Шоль. Об этом сообщает ТАСС.

"Он состоит из восьми сцен, где для зрителей подготовили активности и выступления. Гостей ждет поездка в вагончиках, а развлекать их будет более 50 аниматроников. Всего поездка занимает 3 минуты", – рассказал Шоль.

Как уточняется, аттракцион приспособлен для маломобильных граждан.

Шоль также добавил, что это предпоследний аттракцион, который планировали открыть в парке "Остров мечты".

Ранее сообщалось, что парк развлечений "Остров мечты" получил звание самого большого крытого тематического парка Европы. Соответствующее звание было присвоено парку редколлегиями Книги рекордов Европы и России. "Остров мечты" имеет благоустроенный ландшафтный парк площадью 44 гектара и крытую часть площадью 300 тысяч квадратных метров.

Парк "Остров мечты" открыли Сергей Собянин и Владимир Путин в феврале 2020 года. Развлекательный комплекс стал самым крупным парком аттракционов под крышей в Европе. В общей сложности он занимает территорию в 100 гектаров.