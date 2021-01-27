Парк "Остров мечты" получил звание самого большого крытого тематического парка Европы

Фото: пресс-служба "Острова мечты"
Парк развлечений "Остров мечты" получил звание самого большого крытого тематического парка Европы. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
Соответствующее звание было присвоено парку редколлегиями Книги рекордов Европы и России. "Остров мечты" имеет благоустроенный ландшафтный парк площадью 44 гектара и крытую часть площадью 300 тысяч квадратных метров.
"Мы рады, что столь масштабный проект, который действительно долго ждали, был оценен не только на российском, но и на европейском уровне. О парке развлечений в Москве мечтали еще со времен Хрущева, и мы рады, что эта мечта наконец-то сбылась. Тематический парк "Остров мечты" – первый тематический парк мирового уровня в России, и по своему масштабу он ничем не уступает зарубежным лидерам индустрии. Нам удалось создать новый центр для семейного досуга, и важную роль в этом проекте играет социальная составляющая", – рассказал генеральный директор тематического парка Борис Пищик.
Парк развлечений предлагает познакомиться гостям с популярными персонажами из мультфильмов и не только. В частности, в парке можно встретить Черепашек-ниндзя, Hello Kitty, жителей "Отеля Трансильвания", Маугли, Снежную королеву, Смурфиков, Буратино и других героев. Для взрослых и детей в парке оборудованы более 20 аттракционов, а также тематические кафе и магазины.
Пищик подчеркнул, что парк способствует повышению инвестиционной привлекательности столицы, развитию социально-культурной среды в городе и увеличению туристического потока. Парк расположен по адресу проспект Андропова, дом 1. Добраться до "Острова мечты" можно от станции метро "Технопарк".
Парк "Остров мечты" открыли Сергей Собянин и Владимир Путин в феврале 2020 года. Развлекательный комплекс стал самым крупным парком аттракционов под крышей в Европе. В общей сложности он занимает территорию в 100 гектаров.
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