В Москве расширили список затрат, компенсируемых с помощью субсидий для бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве расширили список затрат бизнеса, которые можно компенсировать за счет городских субсидий. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, новые правила позволяют запросить возмещение средств за участие в международных конкурсах и рекламу в Сети.
"В 2020 году город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в этом году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат", – объяснила она.
Оформить заявку на субсидию и предоставить подтверждающие документы можно до 30 апреля. Одновременно одна компания может претендовать на несколько видов компенсаций, но не более чем на 700 тысяч рублей и не более чем на 50% от затрат.
Подать заявку можно в электронном виде на сайте. В пакет документов также разрешили вносить изменения, если будут выявлены ошибки. На это отводится 10-дневный срок.
Ранее Наталья Сергунина объявила, что в столице открыт прием заявок на субсидии и грант для экспортеров. Подать документы можно до 30 апреля. В 2020 году были одобрены выплаты на сумму до 500 миллионов рублей.
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