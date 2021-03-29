Кудрин назвал самые зависимые от федеральных субсидий регионы России

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Российские регионы, которым приходится занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, постепенно становятся ближе к долговой пирамиде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.
"Если текущие расходы требуют заимствований, тогда этот долг непрерывно должен увеличиваться и тогда мы шаг за шагом подойдем к пирамиде: будем заимствовать, чтобы покрыть предыдущие заимствования и еще нарастить заимствования", – сказал Кудрин. По его словам, к данной проблеме надо относиться более внимательно.
Как уточнил Кудрин, в 2020 году госдолг субъектов России вырос на 383 миллиарда рублей, или на 18%, и составил 2,5 триллиона рублей. Таким образом, он достиг максимума за последние 10 лет.
"Это, конечно, объяснимо с учетом пандемии, но это требует дополнительного внимания для того, чтобы после пандемии при положительных темпах роста и положительных доходах субъектов мы должны были видеть перспективу на снижение величины долга", – обращает внимание глава Счетной палаты.
Кудрин подчеркнул, что у трех субъектов Федерации долг уже превышает 100% от их доходов. К ним относятся Мордовия, Хакасия и Удмуртия. По утверждению Кудрина, трудности с высоким уровнем долговой нагрузки усугубляются рыночными заимствованиями для финансирования текущих расходов.
Ранее Счетная палата предложила выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми.
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