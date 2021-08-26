Собянин: фестиваль "Цветочный джем" в Москве начнется 1 сентября

12:17
Фото: "Московские сезоны"
Фестиваль "Цветочный джем" начнется в Москве 1 сентября и продлится до 1 октября. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра площадки фестиваля "Московские сезоны" в Вешняках.
"Будем проводить "Цветочный джем" с 1 сентября. Это выставка дизайна, деревьев, кустарников, цветов. Чтобы хотя бы после ковидной истории немного город отошел", – сказал мэр.
Фестивальная площадка в Вешняках оформлена в футуристическом стиле. На прилегающей территории обустроен ландшафтный парк с детским городком, где разместили игровой лабиринт с горками, карусель, качели, а также лавочки для родителей.
Также там работают торговые шале, шале общественного питания, шале анимации и бесплатная карусель.
Отмечается, что фестиваль будет проходить с ограничениями, связанными с текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой.
В прошлом году два столичных проекта получили награды XI Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. Так, онлайн-серия образовательных программ "Цветочного джема" стала победителем в номинации "Лучший фильм, теле- и радиопередача". Также награды удостоен специальный проект парка для одного из жилых районов столицы, созданный под руководством британского архитектора и урбаниста Питера Финка.
Москва готовится к фестивалю "Цветочный джем"
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