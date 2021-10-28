Тренер рассказал, какие правила надо соблюдать при пробежках в холодное время года

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Главный тренер "Бегового сообщества" Сергей Корнеев рассказал, какие правила необходимо соблюдать при пробежках на свежем воздухе в осенне-зимний период. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам Корнеева, лучше всего бегать не в общественных местах, а составить несколько маршрутов на разные дистанции недалеко от дома. Предпочтительно, чтобы они пролегали по местам с минимальным скоплением людей.
"Заминку и разминку делайте в теплом помещении, следите, чтобы организм не остывал на холоде. Пейте только теплую воду в процессе или после пробежки. Подберите для себя необходимые витаминные комплексы, потребность в которых особенно возрастает в осенне-зимний период. Ешьте больше овощей и фруктов, исключайте фастфуд", – сказал эксперт.
Также он отметил важность внимательного отношения к восстановлению, в частности здоровому сну и массажу. Кроме того, важным условием продуктивных тренировок является правильный подбор одежды. Корнеев пояснил, что она должна подходить под разные погодные условия.
"Одежда должна закрывать тело, "дышать", защищать от дождя и ветра. В этом вам поможет многослойность. Кроссовки выбирайте непромокаемые, с протектором. Помните про шапку, бафф и перчатки. Также можете разработать со специалистом комплекс дыхательных упражнений, которые повысят эффективность дыхания и жизненную емкость легких", – заключил тренер.
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