Аэропорт Внуково ввел режим простоя и закрыл прием на работу персонала

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский аэропорт Внуково ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на представителя авиагавани.

Как отмечается в материале, предписания о последующем сокращении выданы 30% штата. Вместе с тем в авиагавани отметили, что пока решений о сокращении персонала не принималось.

Уточняется, что в марте Внуково обслужил около 990 тысяч пассажиров. Тем самым показатель снизился на 19% к марту прошлого года. Также пассажиропоток в Домодедово за тот же период упал на 24%, до 1,3 млн человек. В свою очередь, в Шереметьево данных за март не публиковали.

Ранее руководство группы компаний "Международный аэропорт Шереметьево" приняло решение временно перевести 20% своих сотрудников в режим простоя. Глава пресс-службы аэропорта Анна Захаренкова отметила, что загрузка аэропорта в последние дни сократилась на 70%. Кроме того, число работников в простое зависит от ситуации в каждой конкретной организации, входящей в ГК, или подразделении воздушной гавани.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

