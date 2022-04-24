Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 самолетов, оставшиеся в России – СМИ

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Американская авиакомпания Air Lease спишет 27 самолетов, переданных в лизинг России, после введения санкций. Об этом сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что расходы лизингодателя могут составить 802 млн долларов.

Как уточняется, 21 судно принадлежат компании США, еще шесть располагаются в управляемом регулятором парке.

"Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены и которые остаются в России", – говорится в заявлении компании.

Ранее российское правительство утвердило временные правила расчетов за лизинг и покупку самолетов за рубежом. Если у лизингодателя есть структурное подразделение в России, платежи должны идти в рублях и через российский банк.

Расчеты будут производиться по официальному курсу Центробанка РФ. Иностранные партнеры должны иметь подразделения в дружественных странах, платежи будут вестись в национальной валюте этих стран или в рублях.

В свою очередь, Минпромторг намерен оценить возможности производства деталей для иностранных самолетов в России, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Уточняется, что ведомство попросило авиаперевозчиков и сервисные компании предоставить данные по номенклатуре и количеству требуемых запчастей. В свою очередь, Росавиация направила в компании такую просьбу.

До этого Путин предложил принять ответные меры против Запада в авиаотрасли. По словам президента, Запад фактически обманул российские авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов.

В настоящее время, считает Путин, важно сосредоточиться на поддержке отечественных авиакомпаний, а в долгосрочной перспективе – пересмотреть стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы.

