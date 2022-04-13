Кабмин РФ утвердил временные правила расчетов за лизинг самолетов

Российское правительство утвердило временные правила расчетов за лизинг и покупку самолетов за рубежом. Если у лизингодателя есть структурное подразделение в России, платежи должны идти в рублях и через российский банк.

Расчеты будут производиться по официальному курсу Центробанка РФ. Иностранные партнеры должны иметь подразделения в дружественных странах, платежи будут вестись в национальной валюте этих стран или в рублях.

По словам экспертов, новый порядок расчетов касается в первую очередь российских лизингодателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

