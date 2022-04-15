Российским авиакомпаниям дадут возможность выкупить самолеты у европейских лизингодателей

Российским авиакомпаниям помогут выкупить самолеты у европейских лизингодателей, пишет газета "Коммерсант". Неделю назад в Европе была принята поправка к документам об антироссийских санкциях и теперь российские перевозчики могут выкупить права на воздушные суда.

Ранее эта проблема решалась за счет переоформления самолетов в российскую юрисдикцию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.