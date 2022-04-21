Правительство выделит 100 млрд руб авиакомпаниям для частичного возмещения расходов

Правительство выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей, чтобы частично возместить расходы на внутренние перевозки в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Говорили на заседании и о помощи туристической отрасли. Мишустин сообщил, что правительство направит порядка четырех миллиардов рублей на строительство быстровозводимых гостиниц в 19 российских регионах. Это позволит дополнительно обеспечить не менее 2,5 тысяч номеров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.