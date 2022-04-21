В Кремле ответили на вопрос об идее встречи Путина с генсеком ООН

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Реакции на обращение генсека ООН Антониу Гутерреша о встрече с Владимиром Путиным по срочным мерам прекращения огня на Украине на данный момент нет, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По линии министерства иностранных дел такие обращения поступают. Пока реакции нет", – отметил Песков.
Уточняется, что до этого генсек ООН запросил встречу с Владимиром Путиным в Москве и с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве по срочным мерам для прекращения огня на Украине, его обращения переданы кабминам РФ и Украины в ООН.
Кроме того, Гутерреш призвал Россию и Украину с 21 апреля установить четырехдневное "пасхальное перемирие", чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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