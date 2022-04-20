Генсек ООН попросил Путина и Зеленского принять его с визитом

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского принять его с визитом.

Гутерриш направил соответствующие письма, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

"В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве", – цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину с 21 апреля установить четырехдневное "пасхальное перемирие", чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

